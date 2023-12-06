Супруга посадившего в поле самолет пилота обратилась к Путину Жена посадившего самолет в поле пилота попросила Путина не наказывать мужа

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Жена пилота компании «Уральские авиалинии» Эдуарда Семенова, который посадил самолет на пшеничное поле под Новосибирском, обратилась к президенту России Владимиру Путину после того, как ее супруг получил предложение уволиться. Женщина попросила главу государства не наказывать ее мужа, передают «Известия».

В своем обращении она напомнила, что экипаж Airbus A320, выполнявший рейс Сочи — Омск, принял решение лететь на запасной аэродром в Новосибирске из-за отказа гидросистемы. Но во время полета пилоты поняли, что топлива недостаточно, поэтому посадили самолет в пшеничном поле.

При расчете топлива до Новосибирска экипаж сделал поправку на открытые створки. Но, поскольку шасси они убрали вручную, естественно, как командир, так и второй пилот были уверены, что шасси убраны, и не делали поправку на выпущенные шасси, — объяснила жена Семенова.

Женщина подчеркнула, что ее супруг и командир воздушного судна Сергей Белов совершили невозможное. Она назвала пилотов героями, которые смогли спасти экипаж и всех пассажиров.

Ранее Семенов заявил, что их с Беловым решение посадить самолет в поле спасло человеческие жизни и расследование инцидента еще не завершено. Он добавил, что пока не стал писать заявление на увольнение по собственному желанию, о чем его попросило руководство «Уральских авиалиний».