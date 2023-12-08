Сухой воздух в квартире? Есть решение

Фото: Увлажнитель воздуха RIVA от ROYAL Clima

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Во время отопительного сезона влажность воздуха в доме опускается ниже нормы. Это напрямую влияет на здоровье: появляется першение в горле, чихание, слизистые более подвержены вирусам и бактериям, электризуются волосы, кожа шелушится и тускнеет, губы трескаются. Предметы из дерева могут деформироваться.

Есть современное решение! Увлажнитель воздуха RIVA от ROYAL Clima сделает воздух безопасным. Он выполняет сразу 3 функции: увлажнение, ароматизация, контроль влажности. Благодаря большому объему бака (8 литров) прибор может работать больше суток непрерывно – до 26 часов. Теперь не нужно тратить много времени на частое наполнение бака. Прибор удобно разместить на полу – это особенно актуально, если нет свободного места на поверхностях или не хочется их загромождать.

Управлять микроклиматом легко с помощью электронной панели или минималистичного пульта. Предусмотрены таймер, специальная конструкция для свободного выбора направления подачи пара на 360° и ночной режим. Прибор сам подскажет, когда нужно залить воду. А также пользователь может визуально оценить уровень воды через специальное окно с подсветкой. Наполнять бак можно сверху, что очень удобно.

Гигрометр измеряет уровень влажности, а гигростат позволяет поддерживать уровень максимально точно. Чтобы не беспокоиться о переувлажнении воздуха, удобно использовать специальный режим: нужно только установить желаемый уровень влажности, и при его достижении прибор прекратит подачу воды. А когда уровень влажности упадет, процесс запустится снова.