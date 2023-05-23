Судебный медицинский эксперт — это врач, который проводит медицинские экспертизы, чтобы установить характер физических повреждений, причины смерти и найти улики, помогающие выйти на след преступника. Мы поговорили с врачом-судмедэкспертом Эдуардом Тумановым. Он рассказал о работе на месте крушения самолёта, о том, почему судебные медики не любят работать с утопленниками, и об ужасах смерти.
Владислав Белов
Судмедэксперт Туманов — о ДНК, работе в морге и утопленниках
23 мая 2023 в 11:33
Фото: NEWS.ru