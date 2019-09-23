https://static.news.ru/photo/82415c84-8964-11e9-9d71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Арбитражный суд Северо-Западного округа рассмотрит жалобу компании «Театр песни» на решение о невозможности предоставления участка для размещения театра песни, который задумала Алла Пугачёва. Ранее городские власти отказались выделить землю под его строительство. Рассмотрение жалобы назначено на 28 октября.

Театр должен был появиться на Васильевском острове, в устье реки Смоленки, в зоне, отведённой городом под развитие Морской набережной. Проект предполагал возведение 40 тысяч квадратных метров выставочных площадей с гостиницами, ресторанами, кинотеатром и апартаментами. Его оценочная стоимость составляет 400 миллионов долларов. 10 сентября 2018 года комитет по инвестициям Санкт-Петербурга постановил отказать в возведении комплекса, сославшись на то, что этот участок предназначен размещения планируемого тоннельного коллектора, и его предоставление в аренду для строительства культурно-делового комплекса «невозможно». В мае девелопер проиграл спор по этому поводу в апелляционном суде.

Как отмечает РИА Новости , в настоящее время участниками ООО «Театр песни» выступают глава музыкальной корпорации PMI Евгений Финкельштейн и дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте. Ранее одним из учредителей была и сама Примадонна с 17%-й долей.

Ранее News.ru писал, что «Театр песни» требует от властей города, отказавших в предоставлении земли, около 48 млн рублей.