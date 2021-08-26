Суд в Пскове признал преступления нацистов в годы ВОВ геноцидом

Суд в Пскове признал геноцидом зверства нацистов в посёлке Моглино во время Великой Отечественной войны, передаёт РИА Новости.

Судья в ходе оглашения резолютивной части решения объявил , что преступления совершались в отношении преднамеренно уничтоженных более 75 тысяч мирных советских граждан, более 377 тысяч военнопленных, а также в отношении более 192 тысяч граждан СССР, которые были насильственно угнаны на принудительные работы в страны Балтики. Происходящее в годы ВОВ на оккупированных с июля 1941 года по август 1944 года территориях Псковской и Великолукской областей признали геноцидом.

Напомним, что ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обнаружения ранее неизвестного массового захоронения в окрестностях бывшего концлагеря в названном посёлке. В связи с этим было начато расследование по статье 357 УК РФ «Геноцид».

Отмечалось, что извлечены останки 46 человек, в том числе девяти женщин, с признаками насильственной смерти в виде огнестрельных ранений головы.

Известно, что гитлеровцы создали концлагерь «Моглино» после захвата Пскова в 1941-м. Сначала моглинская «фабрика смерти» предназначалась для советских военнопленных, ремонтировавших под страхом казни трассу Рига — Псков. По воспоминаниям местных жителей, из 280 красноармейцев через несколько месяцев в живых оставалось не больше 30.

С марта 1942-го в лагерь начали поступать ещё и мирные граждане. Среди них были дети. «Моглино» стали называть пересылкой для неблагонадёжных элементов и передали объект в прямое ведение Псковского внешнего отдела эстонской полиции безопасности и СД.

Нацисты планировали, что после Второй мировой войны Псковская область перейдёт Эстонии, поэтому каратели из Прибалтики активно использовались во время оккупации региона. По мнению историков, в «Моглино» с 1941 по 1944 год могли погибнуть около трёх тысяч человек. Массовые расстрелы узников производились не только в окрестностях самого лагеря, но и в иных населённых пунктах региона, в частности — в районе посёлка Глоты. Об этом известно из архивных данных, которые получили сотрудники СКР.