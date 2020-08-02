СК возбудил новое дело о массовых убийствах в Псковской области в годы ВОВ

https://static.news.ru/photo/acabc5d0-d563-11ea-bce4-fa163e074e61_660.jpg Фото: pskov.sledcom.ru

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обнаружения ранее неизвестного массового захоронения в окрестностях бывшего концлагеря в посёлке Моглино Псковской области. Расследование начато по статье 357 УК РФ «Геноцид».

В ходе первоначальных следственных действий следователями из обнаруженного захоронения уже извлечены останки 46 человек, в том числе 9 женщин, с признаками насильственной смерти в виде огнестрельных ранений головы, — говорится в сообщении ведомства.

Гитлеровцы создали концлагерь «Моглино» после захвата Пскова в 1941-м. Сначала моглинская «фабрика смерти» предназначалась для советских военнопленных, ремонтировавших под страхом казни трассу Рига — Псков. По воспоминаниям местных жителей, из 280 красноармейцев через несколько месяцев в живых оставалось не больше 30.

С марта 1942-го в лагерь начали поступать ещё и мирные граждане. Среди них были дети. «Моглино» стали называть пересылкой для неблагонадёжных элементов и передали объект в прямое ведение Псковского внешнего отдела эстонской полиции безопасности и СД.

Нацисты планировали, что после Второй мировой войны Псковская область перейдёт Эстонии, поэтому каратели из Прибалтики активно использовались во время оккупации региона. По мнению историков, в «Моглино» с 1941 по 1944 год могли погибнуть около трёх тысяч человек.

Массовые расстрелы узников производились не только в окрестностях самого лагеря, но и в иных населённых пунктах региона, в частности — в районе посёлка Глоты. Об этом известно из архивных данных, которые получили сотрудники СКР.

В настоящее время с привлечением сил и средств Минобороны России продолжаются работы по извлечению останков, а также поисково-разведывательные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, тщательно изучаются архивные материалы, свидетельствующие о совершении в отношении мирного населения военных преступлений и преступлений против человечности, — отмечается в релизе СКР.

Это не последнее историческое расследование. Ведомство обещает продолжить работу по фиксации и расследованию других преступлений, совершённых нацистами в годы Великой Отечественной войны против граждан СССР.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Геноцид» по факту убийства воспитанников Ейского детского дома (Краснодарский край), которое произошло в 1942 году, писал NEWS.ru.