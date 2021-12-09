Суд в Москве арестовал планировавшего устроить теракт в школе россиянина

Мещанский суд Москвы избрал меру пресечения в виде ареста 18-летнему россиянину, который намеревался устроить теракт в одной из столичных школ. В СИЗО молодой человек пробудет два месяца, сообщает РИА Новости. Ему предъявлено обвинение в покушении на хулиганство.

Удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Кураева Арсения Мугутиновича меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 суток, то есть до 6 февраля 2022 года, — сказали агентству в пресс-службе суда.

Юноше предъявлено обвинение в покушении на хулиганство с применением оружия или предметов, похожих на оружие. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Молодой человек был задержан сотрудниками правоохранительных органов 7 декабря у входа в школу, в которой он ранее учился. При себе у него обнаружили пневматический пистолет, ножи и газовые баллончики. Незадолго до этого о своих планах устроить нападение на школу юноша рассказал в соцсетях.