Суд в Чертаново оштрафовал заражённого COVID-19, который спустился в метро

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Российские сенаторы намерены проработать вопрос об ужесточении ответственности за кибербуллинг — травлю в Интернете. Об этом заявила глава комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова.

Она отметила, что чаще всего от этого страдают дети и подростки. Однако с расширением дистанционного образования в связи с пандемией участилось появление в Сети негативной информации в адрес педагогов. Кроме...