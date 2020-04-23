Общество

Суд в Чертаново оштрафовал заражённого COVID-19, который спустился в метро

16:06, 23 апреля 2020 10
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чертановский районный суд оштрафовал заражённого коронавирусом москвича, который нарушил условия карантина и спустился в метро. Мужчина заплатит штраф в 15 тысяч рублей.

Нарушитель покинул квартиру, где согласился лечиться амбулаторно, добрался до метро и спустился в вестибюль станции «Нагорная».

Осознавая противоправный характер своих действий, заранее зная и предвидя их вредные последствия, желая наступления таких последствий или сознательно их допуская, либо относясь к ним безразлично, <...> он покинул место самоизоляции, — цитирует ТАСС решение суда.

Как писал NEWS.ru, число заражённых COVID-19 в столице приблизилось к 34 тысячам человек. По словам мэра Сергея Собянина, в больницы попали около 16 тысяч — остальные пациенты лечатся на дому.

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