Суд смягчил срок Калви за растрату 2,5 млрд рублей на два месяца

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Второй кассационный суд смягчил на два месяца условный срок основателю инвестфонда Baring Vostok Майклу Калви, которого осудили за растрату 2,5 млрд рублей. В беседе с РБК он отметил, что появившаяся в Сети информация о том, что наказание смягчили из-за признания им вины, не соответствует действительности.

Мои адвокаты подали жалобу на снижение наказания. Суд частично удовлетворил жалобу и снизил мне наказание и испытательный срок. Я считаю это решение обоснованным и справедливым. Что касается моего признания, то я никогда ни письменно, ни устно не признавал себя виновным и никогда не признаю. Я не участвовал в судебном заседании и физически не мог сделать таких заявлений, — заявил Калви.

Ранее ТАСС сообщил, что Калви полностью признал вину и раскаялся в содеянном. С учетом этого и дополнительно установленных смягчающих обстоятельств суд смягчил ему наказание в виде лишения свободы на два месяца — до четырех лет четырех месяцев условно, отмечает агентство.

Мещанский районный суд Москвы в августе 2021 года признал Калви и его бизнес-партнеров виновными в растрате кредитных средств банка «Восточный» на сумму 2,5 млрд рублей. Его партнер Филипп Дельпаль был приговорен к четырем с половиной годам колонии условно. Другие фигуранты дела о растрате денежных средств также получили условные сроки.