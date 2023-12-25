Суд продлил арест коммерческому директору «Осторожно Media» Коммерческий директор «Осторожно Media» Суханов пробудет в СИЗО до 14 марта

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости

Коммерческий директор холдинга Ксении Собчак «Oсторожно Media» Кирилл Суханов

Суд продлил арест коммерческому директору медиахолдинга «Осторожно Media» Кириллу Суханову до 14 марта, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Соответствующее решение было принято на закрытом заседании. Суд также продлил арест авторам Telegram-канала «Тушите свет» Ариану Романовскому и Тамерлану Бигаеву.

Источники канала утверждают, что заседание суда проходило в закрытом режиме из-за опасений по поводу раскрытия тайн госкорпорации «Ростех». Отмечается, что Суханов и Романовский находятся в СИЗО с октября 2022 года, Бигаев — с ноября того же года. Они проходят обвиняемыми по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. Сами фигуранты уголовного дела свою вину не признают.

Ранее Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО главу управления МЧС России по Самарской области генерал-майора Олега Бойко. Он пробудет в следственном изоляторе до 15 февраля 2024 года. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Другими обвиняемыми стали Олег Бойко и Яна Гущина, занимавшие руководящие должности в группе компаний «Витязь». Они занимались вопросами пожарной безопасности. Отмечается, что всех фигурантов уголовного дела арестовали одновременно.