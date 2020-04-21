Суд принял к производству иск Пригожина к Соболь и телеканалу «Царьград»

https://static.news.ru/photo/82415c84-8964-11e9-9d71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тверской суд Москвы принял к производству иск бизнесмена Евгения Пригожина к телеканалу «Царьград» и продюсеру «Навальный live» Любови Соболь с требованием опровергнуть обвинения в его причастности к нападению на мужа Соболь Сергея Мохова.

Иск о защите чести, достоинства, деловой репутации к средствам массовой информации поступил к судье Татьяне Молитвиной. Дата предварительного заседания пока не назначена, передаёт ТАСС.

Издание уточняет, что перед выборами в Мосгордуму журналист «Царьграда» задавал Соболь вопросы по поводу её предвыборной кампании. Она отказалась на них отвечать, пообещав, что даст комментарий после того, как телеканал опубликует информацию о нападении на её мужа, в причастности к которому женщина обвинила Пригожина.

Нападение на кандидата социологических наук Сергея Мохова было совершено в ноябре 2016 года. У подъезда дома неизвестные вкололи ему в ногу препарат, от которого он потерял сознание. Причастные к инциденту до сих пор не установлены.

Ранее NEWS.ru писал, что Арбитражный суд удовлетворил иск поставщика питания для школ — компании «Московский школьник» — к оппозиционерам Алексею Навальному и Любови Соболь, а также к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. По её словам, суд взыскал с фигурантов дела 88 млн рублей.