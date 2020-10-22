Суд приговорил депутата Мосгордумы Шереметьева к условному сроку

https://static.news.ru/photo/072113ec-1468-11eb-9b82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор по делу депутата столичной думы Олега Шереметьева, который обвинялся в махинациях с премиями. Парламентарий отделался условным сроком.

Признать виновным по части 4 статьи 159 и назначить наказание в виде лишения свободы на четыре года. Наказание считать условным, — цитирует вердикт пресс-служба суда.

Именно на таком наказании настаивало обвинение, хотя в соответствии с уголовным законодательством депутату грозило до 10 лет лишения свободы. Прокурор также просил запретить депутату менять место жительства в течение пяти лет и требовал удовлетворения иска потерпевшей стороны, которой является Мосгордума, на сумму 2 млн 171 тыс. рублей.

Депутата задержали 20 августа. По версии следствия, он с ноября 2019-го по февраль 2020-го ежемесячно просил премировать свою помощницу на сумму от 350 тысяч до 850 тысяч рублей, ссылаясь на выполнение ею особо важных и сложных заданий. Однако эти средства парламентарий присваивал себе, писал NEWS.ru.