Суд закрыл дело Хованского Суд закрыл дело в отношении Юрия Хованского из-за истечения срока давности

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Блогер Юрий Хованский

2-й Западный окружной военный суд прекратил уголовное дело в отношении блогера Юрия Хованского, сообщил в Telegram-канале адвокат Павел Чиков. Хованского обвиняли в публичном оправдании терроризма (статья 205.2 УК). Основанием для прекращения дела стало истечение срока давности правонарушения. Юрист отметил, что Хованский теперь должен быть исключен из перечня экстремистов и террористов.

2-й Западный окружной военный суд в выездном заседании в Петербурге удовлетворил ходатайство защиты и прекратил уголовное дело в отношении видеоблогера Юрия Хованского. Его обвиняли в публичном оправдании терроризма (статья 205.2 УК). Основание прекращения — истечение срока давности привлечения к ответственности, — написал Чиков.

Юрий Хованский вел видеоблог с 4,4 млн подписчиков. Его задержали в Санкт-Петербурге летом 2021 года. Уголовное дело против него возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) из-за исполнения песни про теракт на показе «Норд-Оста». Ролик с ней ранее был опубликован в интернете. Кроме того, блогеру предъявили обвинения в насилии в отношении детей и нацменьшинств.

Первоначально блогера отправили под арест, но затем ему смягчили меру пресечения и освободили из СИЗО.