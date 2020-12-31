Суд повторно арестовал помощника экс-схимонаха Сергия

https://static.news.ru/photo/3d5f9f14-4b5e-11eb-b644-fa163e074e61_660.jpg Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Ленинский районный суд Екатеринбурга повторно приговорил помощника бывшего схиигумена Сергия Всеволода Могучева к административному аресту за неповиновение сотруднику полиции. На этот раз на 15 суток.

Адвокат Могучева Михаил Толмачёв заявил, что защита намерена обжаловать постановление суда.

Во время заседания суда Могучев жаловался на состояние здоровья. К нему дважды приезжала скорая помощь, но медики оснований для госпитализации не нашли, сообщает ТАСС.

Первоначально суд первой инстанции арестовал Могучева на пять суток. Однако Свердловский областной суд, рассмотрев представление прокурора, отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение.

Как писал NEWS.ru, сам бывший схиигумен Сергий арестован Басманным судом Москвы до 28 февраля 2021 года. Он обвиняется по трём статьям: самоуправство (330 УК), склонение к самоубийству (пункты «в», «д» части 3 статьи 110.1 УК) и воспрепятствование богослужению (часть 3 статьи 148 УК). Виновным себя экс-схимонах не признаёт. Защита Сергия уже подала апелляцию в Мосгорсуд, но дата её рассмотрения пока не назначена.

Ранее отца Сергия лишили сана за призывы игнорировать коронавирус и самоизоляцию, но после этого он продолжал проводить богослужения, за что был отлучён от церкви. За проповеди опального священника дважды штрафовали по статьям о возбуждении ненависти и вражды и распространении недостоверной информации. В своих речах схимонах неоднократно критиковал патриарха Кирилла и российские власти.