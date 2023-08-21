Суд отказал пермскому стрелку Бекмансурову в смене группы инвалидности

Фото: Андрей Никонов/РИА Новости

Тимур Бесмансуров

Свердловский районный суд отказал пермскому стрелку Тимуру Бекмансурову в смене группы инвалидности с третьей на вторую, сообщили ТАСС в инстанции. Иск был подан в январе 2023 года, однако на первом слушании объявили длительный перерыв для проведения повторной экспертизы.

В удовлетворении исковых требований Бекмансурову отказано, — сообщили в суде.

Ранее Пермский краевой суд приговорил Бекмансурова к пожизненному заключению: помимо убийств стрелка также признали виновным в покушениях на убийство, в посягательстве на жизнь полицейского и трех эпизодах повреждения имущества. Тогда сообщалось, что обвиняемый полностью признал вину и не планирует обжаловать приговор, хотя и просил суд не назначать максимальное наказание. Суд также обязал Бекмансурова возместить моральный вред родным погибших и пострадавшим на 24,91 млн рублей. Стрелок пообещал возместить ущерб из своей пенсии по инвалидности.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете произошла утром 20 сентября 2021 года. В результате погибли шесть человек и пострадали 47, включая самого стрелка. В сознание Бекмансуров пришел 24 сентября. При задержании Бекмансуров был ранен сотрудником полиции в ногу, часть которой впоследствии пришлось ампутировать. Из-за этого стрелка признали инвалидом третьей группы.

На суде он заявил, что ничего не помнит о произошедшем, поскольку у него амнезия.