Суд отказал ФСБ в отводе адвоката Сафронова

https://static.news.ru/photo/806b74c8-c066-11ea-81cd-fa163e074e61_660.jpg Иван Сафронов Фото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Лефортовский суд Москвы отказал следователю ФСБ в ходатайстве об отводе адвоката Дмитрия Катчева, защищающего советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, заподозренного в госизмене. Такое решение принято во время избрания меры пресечения фигуранту уголовного дела.

Как передаёт из зала суда корреспондент NEWS.ru, силовики настаивали на отводе адвоката, поскольку, Катчев якобы является свидетелем по делу. В свою очередь защитник Сафронова пояснил, что не находится в таком статусе, хотя был вызван на допрос именно в таком качестве.

Дмитрий Катчев добавил, что сотрудничает с Сафроновым давно.

Как писал NEWS.ru, утром 7 июля силовики задержали советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова по подозрению в государственной измене и работе на одну из спецслужб НАТО. Фигурант вину не признаёт. Уголовное дело засекречено, ведущая дело ФСБ настаивает на заключении Сафонова в СИЗО.

В центре Москвы проходят одиночные пикеты в поддержку Сафронова, их участников задерживает полиция.