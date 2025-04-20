Суд оштрафовал россиянина за комментарий про теракт в «Крокусе» в Telegram

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Суд в Москве оштрафовал пользователя Telegram за комментарий в чатах про теракт в «Крокус Сити Холле», говорится в судебном постановлении. В документе указано, что мужчина оставлял сообщения в неофициальном чате одного из факультетов РУДН, передает РИА Новости.

В итоге студенты написали коллективную жалобу. Как говорится в материале, на пользователя составили административный протокол о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Сначала нарушитель говорил, что аккаунт ему не принадлежит и отрицал свое авторство, потом раскаялся и сознался: распространял сообщения, чтобы привлечь к себе внимание. Как оказалось, мужчина проходил стационарное лечение в психиатрической больнице и имеет диагноз.

Ранее выяснилось, что на телах некоторых жертв террористов в «Крокус Сити Холле» обнаружили как огнестрельные ранения, так и колото-резаные раны. В правоохранительных органах уточнили: эти факты свидетельствуют о том, что нападавшие использовали не только огнестрельное оружие, но и ножи, либо жертвы получили осколочные ранения.

До этого сообщалось, что сотрудники охраны подмосковного концертного зала «Крокус Сити Холл» не были вооружены в момент нападения террористов. Они не имели права на ношение оружия и действовали строго в соответствии с российским законодательством. Частные охранные предприятия теоретически могут быть вооружены, хотя и должны пройти для этого сложную процедуру.