Мещанский суд Москвы оштрафовал руководителя правозащитного движения «За права человека» Льва Пономарёва по закону об иностранных агентах.
Арбитраж посчитал нарушением отсутствие на сайте организации информации о признании её иностранным агентом, передаёт «
По её словам, все необходимые указания есть как на сайте, так и на странице в Facebook. Более того, они были опубликованы ещё в июле 2019 года.
Представитель регулятора заявил, что этого недостаточно, так как найти эти данные тяжело.
Ни один гражданин не станет искать сообщение, — сказал он, добавив, что указание должно присутствовать на каждой странице.
Ранее News.ru писал, что Мещанский суд Москвы признал общественного деятеля Льва Пономарёва виновным в повторной организации незаконного мероприятия на Лубянской площади. Полиция сообщила в протоколе, что тот не согласовал с властями шествие, в котором лично принял участие. Согласно документу, на требование прекратить мероприятие он ответил отказом и продолжал вести его. На него наложили штраф в 300 тысяч рублей.