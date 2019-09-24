https://static.news.ru/photo/6941ddea-df08-11e9-aebd-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПОКА ТУТ/commons.wikimedia.org

Мещанский суд Москвы оштрафовал руководителя правозащитного движения «За права человека» Льва Пономарёва по закону об иностранных агентах.

Арбитраж посчитал нарушением отсутствие на сайте организации информации о признании её иностранным агентом, передаёт « МБХ-Медиа ». Однако глава юридического отдела движения Ольга Жукова на заседании сказала, что протокол был составлен с грубыми нарушениями, так как Роскомнадзор неправильно провёл проверку.

По её словам, все необходимые указания есть как на сайте, так и на странице в Facebook. Более того, они были опубликованы ещё в июле 2019 года.

Представитель регулятора заявил, что этого недостаточно, так как найти эти данные тяжело.

Ни один гражданин не станет искать сообщение, — сказал он, добавив, что указание должно присутствовать на каждой странице.

Ранее News.ru писал, что Мещанский суд Москвы признал общественного деятеля Льва Пономарёва виновным в повторной организации незаконного мероприятия на Лубянской площади. Полиция сообщила в протоколе, что тот не согласовал с властями шествие, в котором лично принял участие. Согласно документу, на требование прекратить мероприятие он ответил отказом и продолжал вести его. На него наложили штраф в 300 тысяч рублей.