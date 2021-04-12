Суд назначил Любови Соболь адвоката 

https://static.news.ru/photo/d21a55c0-9b65-11eb-a022-96000091f725_660.jpg Любовь Соболь Фото: Пресс-служба суда

Мировой суд судебного участка номер 276 назначил сотруднице Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России НКО-иноагентом). Ею стала Татьяна Боженова, адвокат по назначению.

Несмотря на то что Соболь отказалась от услуг Боженовой, суд отказал ей в этом ходатайстве. Однако сама Боженова воспользовалась правом самоустраниться, сказав, что в соответствии с адвокатской этикой недопустимо защищать человека, который возражает против этого, а также недопустима двойная защита.

Любовь Соболь обвиняют в нарушении неприкосновенности жилища (ч. 2 ст. 139 УК). По версии обвинения, после публикации Алексеем Навальным расследования своего отравления Соболь попыталась проникнуть в квартиру сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева. По утверждению оппозиционера, в ходе телефонного разговора с ним тот фактически сознался в соучастии в отравлении. Уголовное дело возбуждено по заявлению Галины Субботиной — тёщи Кудрявцева. Следствие утверждает, что Соболь, «незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора», проникла в квартиру пожилой женщины, обошла все помещения и сняла происходящее на телефон, а затем скрылась. События происходили на улице Суздальская в Москве, Соболь вела прямой эфир. По утверждению ФБК, она не входила в квартиру, а лишь стучалась в дверь. Сама сотрудница Фонда борьбы с коррупцией в своём стриме сказала, что ей удалось попасть в соседнюю с Кудрявцевым квартиру вместе с доставщиком пиццы.

Одновременно Соболь проходит обвиняемой ещё по одному уголовному делу — о нарушении санитарных норм (статья 236 УК) во время январских митингов в поддержку Навального. С 29 января она находилась под домашним арестом. 7 апреля Мосгорсуд изменил ей меру пресечения на запрет определённых действий.