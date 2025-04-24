Суд изъял компании бывшего вице-президента РЖД на четверть триллиона рублей Активы бывшего вице-президента РЖД Бабаева обратили в доход государства

Фото: Софья Сандурская/ РИА Новости

Салман Бабаев

Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Генеральной прокуратуры к бывшему вице-президенту ОАО «РЖД» Салману Бабаеву, его советнику Алексею Тайчеру и другим фигурантам, сообщает «Коммерсант». Судебное решение предписало взыскать 30,1 млрд рублей, полученных ответчиками в результате коррупционных действий, а также изъять в федеральную собственность 12 компаний группы «Вектор Рейл», рыночная стоимость которых превышает 242 млрд рублей.

Из изъятых компаний пять занимаются железнодорожными грузоперевозками, еще пять предоставляют лизинговые услуги, а две управляют коммерческими структурами холдинга. Генпрокуратура установила, что в 2015 году контроль над АО «Федеральная грузовая компания» перешел к Тайчеру, который занял пост гендиректора с помощью Бабаева. Это, по оценке надзорного ведомства, позволило им влиять на процессы в дочерних компаниях РЖД и получать доступ к конфиденциальной информации.

Кроме того, в 2012−2013 годах ФГК заключила с ПАО «Трансфин-М» восемь лизинговых договоров на 12,6 тысячи вагонов. В 2017 году Тайчер, несмотря на решение совета директоров, повысил плату за пользование вагонами, что привело к увеличению затрат ФГК на 1,1 млрд рублей. Помимо всего прочего, Тайчер организовал фиктивные займы с принадлежащим ему ООО «РейлСтрим», в результате чего на счета компании поступило 937,5 млн рублей, большая часть которых была выведена за границу.

Ранее член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов заявил, что уголовное наказание за преступления, связанные с коррупционной деятельностью, следует ужесточить до 25 лет лишения свободы. По его словам, подобные действия можно приравнять к госизмене.