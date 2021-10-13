Суд отказался отправлять в СИЗО ректора «Шанинки»

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Тверской районный суд Москвы отправил ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева под домашний арест по делу бывшего заместителя главы Министерства просвещения России Марины Раковой. Следствие запрашивало заключение под стражу. Об этом говорится в Telegram-канале Московских судов общей юрисдикции.

Таким образом, судья отказался удовлетворять требования следователей. Адвокат отметила , что Зуев не будет обжаловать это решение.

Поддержать ректора на процессе пришли около 60 преподавателей и студентов вуза, пишет ТАСС.

Зуев был задержан 12 октября по делу бывшего заместителя главы Министерства просвещения России Марины Раковой. В вузе информацию комментировать отказались.

Полицейские забрали Зуева из больницы, куда он попал с гипертоническим кризом. Его допрашивали больше 30 часов.

Против Раковой возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Она обвиняется в хищении средств, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Речь может идти о сумме более 50 млн рублей.

Вечером того же дня дочь Зуева Дарья вышла на одиночный пикет в Москве в поддержку отца. Девушка находится на девятом месяце беременности.