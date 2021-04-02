Суд арестовал главного нефролога Петербурга по делу об убийстве супруги

https://static.news.ru/photo/fe2b901c-93bc-11eb-a94e-96000091f725_660.jpg Александр Земченков Фото: mariin.ru

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал главного внештатного специалиста-нефролога городского комитета по здравоохранению Александра Земченкова, которого следствие обвиняет в убийстве и расчленении собственной супруги. Об этом рассказали в объединённой пресс-службе судов Северной столицы.

Октябрьский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление о заключении под стражу Александра Земченкова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», — говорится в сообщении.

Следственный комитет ранее обращался с ходатайством в суд об аресте Земченкова, но тогда заседание по избранию меры пресечения было отложено по просьбе адвоката.

Супруга Земченкова ушла на работу в больницу и не вернулась в 2010 году. Всё это время родные и близкие пытались отыскать женщину, но тщетно. Отец Ирины в прошлом году лично обратился с просьбой о возобновлении расследования к главе СК РФ Александру Бастрыкину. Руководитель ведомства взял дело под личный контроль.

Следователи пришли к выводу, что к трагедии причастен муж пропавшей. По мнению сотрудников СК, заведующий отделением диализа в Мариинской больнице приложил руку либо к организации, либо непосредственно к убийству своей супруги.

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