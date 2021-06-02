Суд арестовал экс-главу «Открытой России» Пивоварова

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Первомайский районный суд Краснодара принял решение об аресте бывшего главы организации «Открытая Россия» (признана российскими властями нежелательной) Андрея Пивоварова, передаёт «Новая газета».

Мужчина проведёт в СИЗО два месяца. Именно такой срок запрашивал прокурор.

Адвокат Пивоварова Александр Валявский рассказал, что дело возбудили из-за поста в соцсети Facebook, который был написал год назад. Он уверен, что это не относится к деятельности организации, признанной властями нежелательной. Юрист считает, что возбуждение дела связано с намерением Пивоварова баллотироваться в Государственную думу. Защита просила избрать более гуманную меру пресечения.

Вам не кажется это фарсом, когда угрозу безопасности государства представляет пост в Facebook? — заявил Пивоваров во время выступления в суде.

Следователь говорил о намерении мужчины скрыться, однако отказывался объяснять этот вывод отказался, сославшись на тайну следствия.

Пивоварова задержали 31 мая в аэропорту Пулково и доставили в СКР для допроса по делу об участии в нежелательной организации, а также о пропаже донатов, отправленных Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями «иноагентом») Алексея Навального. Для этого силовики остановили вылет самолёта, направлявшегося в Варшаву. Позднее его отправили в спецприёмник.

«Открытая Россия» объявила о самоликвидации 27 мая. По словам Пивоварова, такое решение было принято, чтобы защитить сотрудников от преследования.