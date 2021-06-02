Суд арестовал экс-главу «Открытой России» Пивоварова

Первомайский районный суд Краснодара принял решение об аресте бывшего главы организации «Открытая Россия» (признана российскими властями нежелательной) Андрея Пивоварова, передаёт «Новая газета».
Мужчина
Адвокат Пивоварова Александр Валявский рассказал, что дело возбудили из-за поста в соцсети Facebook, который был написал год назад. Он уверен, что это не относится к деятельности организации, признанной властями нежелательной. Юрист считает, что возбуждение дела связано с намерением Пивоварова баллотироваться в Государственную думу. Защита просила избрать более гуманную меру пресечения.
Вам не кажется это фарсом, когда угрозу безопасности государства представляет пост в Facebook? — заявил Пивоваров во время выступления в суде.
Следователь говорил о намерении мужчины скрыться, однако отказывался объяснять этот вывод отказался, сославшись на тайну следствия.
Пивоварова задержали 31 мая в аэропорту Пулково и доставили в СКР для допроса по делу об участии в нежелательной организации, а также о пропаже донатов, отправленных Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями «иноагентом») Алексея Навального. Для этого силовики остановили вылет самолёта, направлявшегося в Варшаву. Позднее его отправили в спецприёмник.
«Открытая Россия» объявила о самоликвидации 27 мая. По словам Пивоварова, такое решение было принято, чтобы защитить сотрудников от преследования.