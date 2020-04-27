Студенты КФУ нашли свои дипломные работы в продаже

https://static.news.ru/photo/28b065ec-88b5-11ea-a463-fa163e074e61_660.jpg Фото: KazanUniversity/facebook.com

Прокуратура начала проверку по факту продажи дипломов студентов Казанского федерального университета в Интернете. Об этом заявил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Начата прокурорская проверка в связи с появившейся информацией о том, что выпускные работы студентов КФУ продают на одном из интернет-ресурсов, — цитирует его «Интерфакс».

Галиев добавил, что дипломы должны размещаться для учебных целей, а не для продажи.

Отмечается, что данные дипломы также опубликованы на сайте КФУ с целью защиты авторских прав, так как скопированная работа не пройдёт проверку через систему «Антиплагиат». При этом сами владельцы сайта утверждают, что получили работы от студентов.

Как писал NEWS.ru, Московский государственный университет организует государственные экзамены и защиту дипломных работ в онлайн-режиме из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.