Студенты и преподаватели продолжат обучение дистанционно до 11 мая

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Юристы рассказали, как сами работодатели могут обезопасить себя от многочисленных судебных исков работников ввиду заражения коронавирусом. Такие опасения появились из-за заявления властей о скором поэтапном снятии карантина.

По мнению управляющего партнёра юридической компании AVG Legal Алексея Гавришева, к моменту послабления режима самоизоляции государство разработает чёткие правила работы организаций в новых обстоятельствах. В том случае, если работодатель не...