Общество

Студенты и преподаватели продолжат обучение дистанционно до 11 мая

19:03, 29 апреля 2020
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

Дистанционный режим обучения для студентов и преподавателей российских вузов продлён до 11 мая. Соответствующие поправки были внесены в приказы №545 и №239 Министерства науки и высшего образования РФ от 2 апреля.

Согласно тексту приказа, опубликованному на сайте министерства, в вузах сохраняется дистанционный режим обучения, введённый в середине марта.

Как писал NEWS.ru, министр обороны РФ Сергей Шойгу принял решение о завершении учебного года в вузах и довузовских учреждениях ведомства досрочно. Учебный год в довузовских заведениях завершится до 30 апреля, а в вузах — до 5 мая. В Минобороны заявили, что учебная программа этого года выполнена полностью, так как ранее было принято решение об отмене весеннего каникулярного отпуска и досрочном окончании учебного года.

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