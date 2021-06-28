Строительный кран рухнул в Раменках из-за грозы

Из-за грозы и сильного ветра в Раменском районе Московской области рухнул строительный кран. Видеозапись произошедшего распространилась в социальных сетях.

При падении крана видны искры. Вероятно, он задел линии электропередач. В настоящий момент нет информации о пострадавших в результате ЧП.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает , что из-за грозы в 14 населённых пунктах Раменского района отключилось электричество. Снабжение планируют восстановить к 16:00.

В то же время в московском метрополитене закрыли несколько станций из-за сильного ливня. В столице, где больше недели держалась аномальная жара, начался дождь. МЧС предупредило горожан о возможном шквалистом усилении ветра до 22 м/с. По информации «Гисметео», дождь продолжится до 15:00 29 июня. При этом воздух охладится до 20–24 градусов.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал москвичей о «суперливне». По его словам, самым опасным будет период с 15:00 до 21:00.