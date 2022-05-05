Стримера Некоглая ограбили на $50 тысяч

Некоглай / Фото nekoglai_off/vk.com

Блогера Некоглая ограбили на $50 тысяч, написали в Telegram-канале «112». Сообщается, что из сейфа в квартире стримера, расположенной на Смоленском Бульваре, пропали деньги. Об этом заявил менеджер артиста.

Из сейфа в квартире (Некоглая — News.ru) на Смоленском бульваре пропали 50 тысяч долларов. Сам стример сейчас находится в Дагестане, — сказано в сообщении.

Ранее видеоблогер Roman Mokrivskiy заподозрил Некоглая в накрутке аудитории, опубликовав разоблачение своего коллеги на You-Tube. Автор ролика утверждает, что зрителями «рекордной» трансляции Некоглая на платформе Twitch, собравшей 522 тысячи человек, оказались боты.

Бывшая жена Амирана Сардарова Марьям Тилляева обвинила его в домашнем насилии. На протяжении полутора лет девушка находилась в созависимых отношениях, терпела побои и издевательства, об этом она рассказала в своём Instagram (соцсеть признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).