Страшные хлопки, автоматчики: как охраняют «Вегас» после ЧП в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После теракта в «Крокус Сити Холле» прошел почти месяц, расследование обстоятельств гибели десятков человек продолжается. Какие уроки службы безопасности торговых центров и концертных залов извлекли из драмы в «Крокусе»? Как теперь охраняются места массовых мероприятий, в частности — в соседнем с «Крокусом» «Вегас Сити Холле», также принадлежащем группе компаний Crocus Group, узнал NEWS.ru.

«Люди боятся, я их понимаю»

Первое из трех шоу Юрия Куклачева в «Вегас Сити Холле» закончилось на печальной ноте: легендарного клоуна увезли на скорой помощи с инфарктом и экстренно прооперировали. Он уже в сознании. Юбилейные шоу артиста пока проходят без него.

Концерты Куклачева стали первыми крупными мероприятиями после теракта в «Крокусе», который находится буквально в 150 метрах от «Вегаса». Готовясь к концертам, юбиляр очень нервничал, и это сказалось на здоровье.

Шоу с кошками в «Вегас Сити Холле» Куклачев запланировал еще несколько месяцев назад. Представление приурочено к 75-летию народного артиста России и назначено на 12, 13, 14 апреля. Уже за месяц до мероприятий почти все билеты, рассказывал NEWS.ru накануне концертов сам Куклачев, были распроданы. Однако после теракта в «Крокусе» зрители начали сдавать билеты.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Шоу Юрия Куклачева в «Вегас Сити Холле»

«Люди боятся, того, что трагедия может повториться. Я их понимаю. Действительно страшно. Но мы постарались предусмотреть все. Меры безопасности будут повышенными, приедут дежурить автоматчики. Тем более мы понимаем, что наша аудитория — семьи с детьми, это налагает на нас повышенную ответственность», — подчеркнул Куклачев.

От метро «Мякинино» до «Крокуса» — около 200 метров. В «Крокусе» уже начались ремонтные работы. Здание огорожено строительным забором по всему периметру, ездит стройтехника. За забором осталась площадка, на которой был организован стихийный мемориал и куда москвичи несли цветы, мягкие игрушки, свечи, плакаты «Крокус, мы с тобой!» в память о погибших в теракте. Теперь мемориал перенесен примерно на 100 метров ближе к дороге и занимает меньшую площадь, буквально пятачок. Но там остались венки, игрушки, фото погибших. И жители Москвы все так же несут живые цветы.

Сколько автоматчиков охраняет шоу Куклачева в «Вегасе»

У входа в «Вегас» перед очередным представлением Куклачева уже стоят посетители, женщины с детьми и подростками. Они сообщили NEWS.ru, что купили билеты на шоу Куклачева еще до теракта в «Крокусе».

«До вчерашнего дня я металась: сдавать билеты или нет. Но дети — две дочери 5 и 12 лет — очень ждали этого концерта, любят Куклачева и его кошек. В итоге я приняла решение: идем! Очень надеюсь, что массовые мероприятия стали охранять более тщательно», — рассказала нам зрительница, представившаяся Натальей.

Все зрители говорили одно и то же: да, страшно, надежда одна — на полицию, Росгвардию и остальные профильные службы, отвечающие за безопасность граждан.

В «Вегасе» действительно ввели повышенные меры безопасности. На улице перед входом в ТЦ дежурят порядка 10 автоматчиков в бронежилетах. После рамок металлодетектора — еще одна такая же группа автоматчиков. Один из мужчин в разговоре с журналистом NEWS.ru признался, что работал в «Крокусе» в день теракта и был потрясен происходящим там. Его подразделение срочно вызвали по тревоге, когда началась стрельба и затем вспыхнул пожар.

«Это были очень тяжелые сутки. Не физически, а именно морально», — признался росгвардеец, отметив, что «мысли о погибших в „Крокусе“ не отпускают до сих пор».

По пути в зрительный зал «Вегаса» мы насчитали еще две группы автоматчиков, всего — четыре. Дополнительных рамок металлодетектора не появилось. Но увеличилось число огнетушителей на стенах.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что сказал SHAMAN о мерах безопасности на концертах

Администратор зрительного зала Ольга рассказала NEWS.ru, что после трагедии в «Крокусе» с сотрудниками «Вегаса» регулярно проводят инструктаж о правилах поведения в условиях повышенной опасности: при пожаре, нападении боевиков, минировании здания, атаке дронов и иных ЧС. Эти правила, а также схему зала с расположением эвакуационных выходов администраторы теперь повторяют старшему смены перед каждым выходом на работу.

Также для администраторов, по словам Ольги, теперь стало преимуществом владение навыками оказания первичной медицинской помощи. Тем, кто не умеет, рекомендуют научиться. Также в зале дежурят врачи.

Зрительный зал на шоу с кошками не полон, свободные места есть. Зрители-дети смеются, а вот на лицах родителей читаются напряжение и тревога. В паузе между музыкальными номерами громко лопнул один из разноцветных шаров, украшавших проходы между рядами. Несколько человек испуганно вскочили со своих мест, подхватив детей, собираясь уже бежать и прятаться. По счастью, тревога оказалась ложной. Шоу продолжалось.

В зрительном зале находился певец SHAMAN. Он приехал посмотреть представление и поздравить юбиляра. После первого отделения артист признался в беседе с NEWS.ru, что с детства любит кошек, а выступления цирковых артистов наполняют его положительными эмоциями. Исполнитель отметил важность обеспечения безопасности проведения массовых мероприятий на должном уровне и назвал это задачей организаторов.

«Над этим вопросом надо всегда задумываться до проведения мероприятий. Массовые мероприятия должны быть хорошо защищены, это задача организаторов. Очень хочется, чтобы организаторы каждого мероприятия понимали степень своей ответственности перед зрителями, в том числе касаемо безопасности», — подчеркнул исполнитель хитов «Встанем» и «Я русский».

Сын Юрия Куклачева Дмитрий заверил NEWS.ru, что меры безопасности будут соблюдаться на их шоу и дальше. Сейчас каждый концерт в «Вегасе» Дмитрий Куклачев завершает минутой молчания в память о погибших после трагедии в «Крокусе»: встает весь зрительный зал и артисты. Для команды Куклачевых это благотворительные шоу: средства от продажи билетов передают пострадавшим в теракте.

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