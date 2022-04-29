Страховую компанию впервые в России осудили за вымогательство данных

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Мосгорсуд удовлетворил иск россиянки Дарьи Калиш к страховой компании «Согласие» о вымогательстве персональных данных, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде при Главном радиочастотном центре (ГРЧЦ). Гражданка пыталась узнать стоимость полиса ОСАГО, но сайт компании потребовал предоставить Ф. И. О., дату рождения, пол и другие данные. Суд постановил, что запрашиваемая информация является избыточной.

Суд отдельно подчеркнул, что информация об условиях договора, в том числе о страховых тарифах, должна предоставляться не только стороне договора, но и лицу, не принявшему окончательного решения о выборе страховой компании, — сказал начальник отдела правового обеспечения и судебной практики Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде ГРЧЦ Николай Веселихин.

Он добавил, что дело Калиш стало первым в своем роде и может повлиять на ситуации, когда компании требуют излишний доступ к личным данным.

30 марта в Замоскворецком районном суде Москвы был зарегистрирован иск к компании «Яндекс.Еда» о компенсации морального вреда за массовое распространение персональных данных. Это первый иск такого рода, дата его рассмотрения пока не назначена.