Страховщики предрекли рост краж на дачах из-за кризиса в стране

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Сезон краж на дачах, который традиционно начинается в октябре-ноябре, в этом году усугубится из-за увеличения числа преступников, вызванного сложной экономической ситуацией в России, рассказали РИА Новости страховщики и представители охранных агентств. По их словам, в период массового отсутствия жильцов, который начинается поздней осенью, число краж в дачных поселках возрастает.

В периоды кризиса в стране мы всегда фиксируем рост противоправных действий, — отметил управляющий директор департамента одной из страховых компаний Артем Искра.

По его словам, самым востребованным имуществом у преступников остается бытовая техника, а также насосы и обогреватели. Кроме того, пользуются популярностью садовые инструменты и аппаратура, включая телевизоры, игровые и телеприставки, микроволновки и чайники.

Представитель другой страховой компании Николай Цветницкий добавил, что в некоторых случаях злоумышленники даже срезают проводку и снимают батареи. По его словам, отпугнуть преступников поможет установка освещения с датчиками движения на участке, а также качественное ограждение, надежная входная дверь и охранная сигнализация с подключением на пульт централизованного наблюдения. Гендиректор Единого технического центра вневедомственной охраны Максим Калинин уточнил, что количество обращений за установкой такой сигнализации на подмосковных дачах за девять месяцев 2022 года выросло в два раза по сравнению с тем же периодом 2021 года.

Ранее россиянам рассказали, как подготовить загородный участок к зиме. Для этого нужно слить воду из водопровода, расставить отпугиватели грызунов, а также обезопасить дачу от появления плесени, выстирав и высушив все белье в доме. Кроме того, для подготовки деревьев к зиме важно обрезать у них старые ветви, побелить их и обвязать нижние части.