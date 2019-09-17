https://static.news.ru/photo/d783d49c-d919-11e9-a4c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сторонники оппозиционера Алексея Навального после начавшихся в офисах ФБК обысков подали в Мосгорсуд уже 140 жалоб. Об этом на своей странице в социальной сети рассказал адвокат Павел Чиков, руководитель международной правозащитной группы «Агора».

По его словам, апелляционные жалобы сторонников оппозиционера связаны с постановлением Басманного суда об обысках в квартирах и домах сотрудников и волонтёров региональных штабов Алексея Навального, которые проводятся в рамках уголовного дела об отмывании денег через Фонд борьбы с коррупцией.

Вместе с ранее поданными общее число обжалованных решений достигло 140, — пишет Чиков в Telegram-канале .

Он отмечает, что по мнению заявителей, инстанция не привела фактических обстоятельств, исходя из которых обыски могли бы быть разрешены.

Ранее News.ru писал, что обыски в штабах Навального в Москве, Петербурге, Самаре и Уфе прошли на прошлой неделе. Их причиной стали подозрения в подготовке «бюллетеней для вброса» на предстоящих выборах.