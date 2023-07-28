Стоматолог развеяла главный страх россиян перед удалением зубов Стоматолог Патлатая назвала мифом сильную боль при удалении зуба под анестетиком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сильная боль при удалении зуба под анестетиком является мифом, рассказала NEWS.ru стоматолог, доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Надежда Патлатая. По ее словам, введенный препарат блокирует нервные импульсы, посылаемые в мозг.

Главный страх для многих перед удалением зубов — будет непременно очень больно, несмотря на анестетик. Это давно миф. Введенный препарат блокирует нервные импульсы в головной мозг, вызывая эффект полного отсутствия боли, — сказала Патлатая.

Она добавила, что анестетик начинает действовать через одну-три минуты и снимает боль от 20 минут до трех часов в зависимости от препарата, его объема и концентрации, а также противопоказаний для конкретного пациента. Врач добавила, что есть разные техники введения препаратов.

Кто-то из стоматологов, проводя анестезию, обкалывает зуб вкруговую, а кто-то делает всего один укол — например, рядом со стволом нижнечелюстного нерва. Единственный укол считается крайне эффективным, именно при нем, как любят говорить пациенты, немеет половина лица, — рассказала стоматолог.

Патлатая отметила, что современные анестетики достаточно безопасны, однако перед процедурой врач обязательно поинтересуется, делали ли пациенту обезболивание до этого, сколько раз, и не было ли проблем с анестезией. По ее словам, это делается, чтобы предупредить возможную аллергическую реакцию.

Время, в течение которого нервные окончания возвращают чувствительность после анестезии, может составлять от часа до трех часов. Оно зависит от объема, концентрации введенного препарата, места введения, а также физиологии конкретного человека, — подытожила Патлатая.

Ранее Патлатая рассказала, что невылеченный кариес может привести к поражению корня зуба и его потере. Она подчеркнула, что полость рта — одна из самых кровоснабжаемых, поэтому с током крови микроорганизмы, которые копились во рту, распространяются по различным органам.