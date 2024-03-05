«Верят до сих пор»: стоматолог развеял главный миф об удалении зубов Стоматолог Лосев призвал перестать верить в миф о сильной боли при удалении зуба

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Современные технологии позволяют провести удаление зуба абсолютно безболезненно для пациента, рассказал NEWS.ru стоматолог Владимир Лосев. Он отметил, что очень сильная боль во время процедуры давно превратилась в миф.

Надо немного потерпеть — такую фразу еще совсем недавно слышали все пациенты стоматологов. С тех пор и пошел главный миф об очень сильной боли при удалении зуба, особенно зубах мудрости. Стереотип остался далеко в прошлом. Сегодня это абсолютно безболезненная процедура благодаря современной и качественной анестезии, — подчеркнул Лосев.

По его словам, самой распространенной является инфильтрационная анестезия — укол, после которого в течение часа или дольше можно лечить или удалять зубы без боли. Собеседник добавил: ее суть в блокировке передачи болевых сигналов от нервов к мозгу.

При этом инфильтрационная анестезия местная, обезболивается только та область, где планируется вмешательство, в данном случае — удаление зуба, — отметил стоматолог.

Ранее главный стоматолог Минздрава РФ Олег Янушевич предупредил, что осложнения кариеса в виде пульпита, периодонтита и невылеченного пародонтита могут спровоцировать возникновение тромбов в сосудах и привести к инфаркту. По словам академика, причина — в микроорганизмах, которые поражают зуб во время кариеса и попадают в кровоток.