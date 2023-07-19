Стоматолог раскрыла связь между кариесом у детей и видом вскармливания Стоматолог Патлатая: у детей на искусственном вскармливании выше риск развития кариеса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зубная эмаль у детей, находившихся на искусственном вскармливании, слабее, что повышает риски развития кариеса, рассказала NEWS.ru доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, стоматолог Надежда Патлатая. Медик отметила, что младенцы нуждаются именно в грудном молоке, богатом необходимыми микроэлементами.

Стоматологи отмечают слабую эмаль у детей после искусственного вскармливания. Грудное молоко важно для здоровья зубов, дети должны получать полноценное молоко, содержащее все необходимые элементы. После перехода ребенка на обычную пищу важно тщательно выбирать качественные продукты, особенно молоко, потому что современные дети не получают в достаточном количестве микроэлементы, соответственно, эмаль у них формируется слабая, что повышает риск развития кариеса, — добавила Патлатая.

Ранее стоматолог-терапевт Елена Мартынова предупредила, что проблемы с зубами могут вызывать различные болезни. Она пояснила, что кариес и воспалительные заболевания десен повышают риск развития гайморита. Кроме того, из-за проблем с зубами могут возникнуть боль в ушах и головокружение.

Мартынова уточнила, что стрептококки, бактерии, которые вызывают кариес, повышают риск развития ангины и отита. При попадании в кровеносные сосуды они провоцируют воспаления внутренней стенки сердечной мышцы, болезни почек и ревматизм.