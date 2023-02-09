Стоматолог раскрыл связь постоянных головных болей и проблем с прикусом Стоматолог Кулясов: неправильный прикус может вызвать мигрени из-за смещения шейного позвонка

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Неправильный прикус может привести к постоянным мигреням, хронической головной боли и головокружениям, рассказал РИАМО стоматолог Григорий Кулясов. Он объяснил, что это связано со смещением первого шейного позвонка, которое могут спровоцировать даже малейшие изменения положения зубов и их размеров. Помимо того, неправильное смыкание зубов может привести к шейному сколиозу, хроническому напряжению мышц и боли в спине.

На сегодняшний день выявлено около 50 различных нарушений, связанных с неправильной окклюзией (смыкание зубов). Самые распространенные из них — хронические головные боли, головокружения, звон в ушах, боли в области суставов и шеи, хроническое напряжение мышц и боли в спине, — рассказал Кулясов.

Стоматолог добавил, что проблемы с прикусом могут привести к воспалению десен, кариесу и пародонтиту, а также к неравномерному стиранию зубной эмали. Также из-за этого в височно-челюстном суставе могут начаться болезненные щелчки.

Стоматолог Игорь Золотницкий ранее рассказал, что на здоровье зубов может негативно отражаться не только плохая гигиена, но и стресс. В частности, при стрессе изменяется объем и качество выделяемой слюны, в результате ускоряется развитие кариеса и стоматита. Специалист также добавил, что при психоэмоциональном напряжении наблюдается гиперфункция жевательных мышц, что негативно влияет на стираемость зубов.