Стоматолог назвала случаи, когда зубная нить опасна для здоровья Врач Автандилян: неправильное использование зубной нити провоцирует инфекции

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Неправильное и неаккуратное использование зубной нити может привести к попаданию в кровь вредоносных микроорганизмов и воспалениям, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-стоматолог Луиза Автандилян. По ее словам, флосс нельзя использовать при повышенной чувствительности десен, так как в результате травматизации мягких тканей происходит нарушение целостности зубодесневой связки.

Неправильное использование зубной нити или ее чрезмерное натяжение во время процедуры может привести к повреждению, воспалению и кровоточивости десен. <...> В кровоток могут попадать вредоносные микроорганизмы, что чревато рядом опасных заболеваний, в том числе миокардита и ревматоидного артрита, — пояснила специалист.

Стоматолог также предупредила об опасности применения зубной нити при наличии кариозных очагов на зубах. В этом случае во время процедуры нить может переносить бактерии на соседние зубы, приводя к распространению инфекции.

Кроме того, по словам эксперта, применение зубной нити противопоказано в случае аллергической реакции на материалы, из которых изготовлено средство.

Ранее врач-стоматолог Арам Давидян рассказал, что избежать травмы десен при пользовании зубной нитью можно, если аккуратно ею пользоваться. Так, по словам эксперта, в основе процедуры должны быть мягкие пилящие движения по контакту между зубами.