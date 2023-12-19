Стоматолог назвала основные ошибки, из-за которых можно потерять зубы Стоматолог Сотникова: плохая гигиена полости рта может привести к потере зубов

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Некачественная гигиена полости рта является одной из основных ошибок, которые могут привести к потере зубов, предупредила врач-стоматолог Эрика Сотникова. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист подчеркнула, что навредить состоянию зубов также может несбалансированное питание с дефицитом витаминов и курение.

Есть общеизвестные причины, которые могут привести к потере зубов: плохая гигиена полости рта, курение и несбалансированное питание с дефицитом витаминов. Но существуют и менее очевидные ошибки, которые могут привести к фатальным последствиям для улыбки, — отметила врач.

Так, сильное давление при чистке или щетка с жесткой щетиной повреждают ткани и десны. Из-за этого происходят воспаления, повышается чувствительность. Стоматолог уточнила, что также негативно на зубах может отразиться плохая гигиена десен. Кроме того, ни в коем случае нельзя использовать зубы в качестве «открывашки». Это чревато сколами и порезами челюсти.

Еще одна распространенная причина потери зубов: некачественные пломбы. Под ними образуется кариес или может развиться инфекция в корневых каналах, пояснила специалист. Сотникова уточнила, что лучше всего обращаться к проверенным стоматологам, которые используют качественные материалы.

Стоматолог Магомед Дахкильгов ранее предупредил, что неправильное положение во время сна может привести к проблемам с зубами. Специалист отметил, что в первую очередь это касается детей. Анатомически правильной считается поза, когда человек лежит на спине.