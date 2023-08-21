Стоматолог назвала очищающие эмаль продукты Стоматолог Балакирева: клубника и яблоки очищают зубную эмаль

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Некоторые продукты помогают очищать зубную эмаль, рассказала NEWS.ru стоматолог Мария Балакирева. По ее словам, речь идет о клубнике, яблоках, жестких овощах и фруктах.

Я рекомендую клубнику, яблоки, жесткие фрукты и овощи. Если брать персик, то там есть волокна, которые могут застревать между контактами. В этом случае надо хотя бы воспользоваться зубной нитью. Если вы это не делаете, любая пища будет идти во вред, если не ухаживать за полостью рта, — рекомендовала Балакирева.

Она посоветовала раз в полгода посещать стоматолога, делать профгигиену, проводить осмотр, делать ультразвуковую очистку и снимать зубные камни.

Ранее стоматолог-ортопед Евгения Бойцова рассказала, что некоторые сезонные фрукты и ягоды опасны для эмали, десен и в целом здоровья зубов. По ее словам, в кислых фруктах содержится много лимонной кислоты. Кроме того, такие соки повышают уровень кислотности в ЖКТ, поэтому их не рекомендуется употреблять на голодный желудок, а после их употребления следует инактивировать кислоту с помощью куска сыра или стакана воды.