Стоматолог назвала лучшие способы исправить прикус Стоматолог Сумцова: прикус лучше всего исправлять брекетами или элайнерами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исправить прикус можно двумя способами, как хирургическим, так и без оперативного вмешательства, рассказала NEWS.ru стоматолог Татьяна Сумцова. К последним относятся брекеты, которые считаются одним из лучших способов исправления прикуса, пластинки, трейнеры и элайнеры.

Хирургический [способ исправления прикуса]: речь идет о надрезе костной ткани и перемещении зубов на нужный участок. Без операции, при отсутствии серьезных патологий: элайнеры (съемные прозрачные капы, носят круглосуточно), трейнеры (силиконовые капы при легкой степени дефекта), пластинки (решают легкие эстетические проблемы), брекеты — один из лучших способов исправить неправильный прикус, — добавила Сумцова.

Ранее стоматолог Елена Мартынова рассказала, что причиной возникновения головной боли могут быть нарушения в зубочелюстной системе, в частности неправильный прикус или кариес. Специалист объяснила, что сильная головная боль и мигрени связаны с раздражением нервных окончаний или повреждением тройничного нерва, который в том числе отвечает за иннервацию зубов.

По словам эксперта, головная боль может оказаться следствием нарушений в височно-нижнечелюстном суставе, что связано с неправильным прикусом. Также на данную патологию могут указывать скрежетание зубами, щелчки и боли при открывании рта.