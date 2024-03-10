Стоматолог назвал альтернативу уколу обезболивающего при удалении зуба Стоматолог Лосев: удалить зуб можно под наркозом или лазерным обезболивающим

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При удалении зуба используется не только инфильтрационная анестезия (укол), но и наркоз, а также лазерное обезболивание, рассказал NEWS.ru стоматолог Владимир Лосев. Он отметил, что применяется аппликационный метод — препарат наносится в виде аэрозоля.

Перед инфильтрационной анестезией можно попросить доктора сделать аппликационную. Этот вид анестезии затрагивает только поверхность тканей. В некоторых случаях, когда, например, нужно удалить уже расшатанный молочный зуб у детей, тоже прибегают к аппликационной анестезии, — подчеркнул Лосев.

Эксперт добавил: тем, кто боится уколов, даже обезболивающих, подойдет лазерная анестезия за счет излучения — оно безболезненное, но такое же эффективное. Медик напомнил: существует проводниковая анестезия: она редко применяется, когда стоматолог имеет дело с большим объемом оперативных вмешательств — препарат проводится непосредственно к волокну тройничного нерва.

Интравенозная седация (внутривенно) — если предстоит длительное лечение или, например, нужно вырвать сразу несколько зубов. Пациент погружается в состояние, близкое ко сну. Боль он не ощущает, но остается тем не менее в сознании — может даже выполнить указания врача, пусть и несколько заторможено, — рассказал Лосев.

Стоматолог подытожил: в случае необходимости прибегают к полноценному наркозу, когда человек «просто засыпает» под наблюдением анестезиолога.

Ранее главный стоматолог Минздрава РФ Олег Янушевич предупредил, что осложнения кариеса в виде пульпита, периодонтита и невылеченного пародонтита могут спровоцировать возникновение тромбов в сосудах и привести к инфаркту. По словам академика, причина — в микроорганизмах, которые поражают зуб во время кариеса и попадают в кровоток.