Москва выходит из самоизоляции: с 1 июня в столице снимут часть ограничений

https://static.news.ru/photo/68ef8072-a01e-11ea-9ee5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Москвы выступили с предложением возобновить работу части сферы услуг на территории столицы с понедельника, 1 июня. Об этом 27 мая сообщил мэр города Сергей Собянин во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Глава Москвы подчеркнул, что позволить возобновить работу планируют для той части сферы услуг, что не требует длительного контакта, например, для химчисток или ремонтных мастерских.

Кроме того, с этого же дня московские власти предложили возобновить деятельность всей непродовольственной торговли в столице. Как отметил Собянин, в Москве в указанной отрасли на данный момент работают примерно 300 тысяч человек. Документы, необходимые для открытия не только продовольственной, но и всей непродовольственной торговли в городе, планируют подготовить за ближайшие два дня.

Также мэр столицы заявил, что горожанам собираются разрешить прогулки «по особому графику». Как сказал Собянин, для жителей Москвы сейчас очень важно получить возможность выходить из дома после длительной изоляции.

Глава столицы также сказал, что если разрешить всем гулять, как он хотят, на улицах народа будет «как на первомайской демонстрации».

Мы предлагаем сделать это в тестовом режиме и сделать график, когда граждане, проживающие в тех или иных домах, могут выходить на прогулки, — цитирует Собянина ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, мэр в рамках рабочей встречи с президентом заявил, что столица полностью готова к репетициям Парада Победы и к его проведению.