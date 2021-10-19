Мэрия Москвы начнёт следить за ношением масок в торговых центрах

Мэрия Москвы потребовала от торговых центров подключить камеры на входах к городской системе видеонаблюдения, чтобы отслеживать соблюдение масочного режима. Центры, которые не обеспечивают соблюдение масочного режима, могут быть закрыты, а сама мера позволит властям идентифицировать злостных нарушителей. Об этом пишет «Коммерсант».

Как сообщил источник издания, московским торговым центрам поступило указание до 20 октября интегрировать камеры видеонаблюдения с входных групп объектов с единым центром хранения данных мэрии, что позволит усилить контроль соблюдения масочного режима.

Как рассказал президент Союза торговых центров Булат Шакиров, о необходимости подключать коммерческие камеры внутри торговых центров к центру данных мэрии говорили ещё в прошлом году, но тогда эти требования выполнили далеко не все ТЦ. По словам Шакирова, получив доступ к камерам на входах, мэрия сможет отслеживать площадки, допускающие людей без масок, и работа таких ТЦ будет остановлена.

Всего к системе планируется подключить 1500–1800 камер примерно в 300 торговых центрах. Руководитель отдела аналитики «СерчИнформ» Алексей Парфентьев отмечает, что дополнительные «стыки» разных систем могут создать новые угрозы проникновения, директор по продуктам и технологиям «Группы Т1» Александр Рожков также согласен, что полностью исключить риски безопасности в сетевых системах видеонаблюдения невозможно.

Как отмечает гендиректор IVA Cognitive Алексей Цессарский, подключение к камерам ТЦ также даст властям возможность выявлять москвичей, которые не надевают маски, и штрафовать их. Для этого необходимо обеспечить качественное изображение с камер и хорошую базу изображений. Между тем эксперт по системам безопасности IT-компании «Крок» Артем Романов отмечает, что выписать штраф можно только человеку, биометрия которого уже есть в базе мэрии. Релевантной же базы лиц всех жителей города пока не существует.

Ранее сообщалось, что столичные власти могут ограничить доступ в торговые центры, рестораны, кафе, магазины, кинотеатры и поликлиники во время нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября, при этом исключений не будет сделано в том числе для привитых. Локдаун будет введён, если число заболевших коронавирусом с 21 по 28 октября превысит число заболевших в предыдущую неделю.