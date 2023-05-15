Стилист рассказала, под какую одежду подойдут сандалии с носками Стилист Ким рекомендовала носить спортивные сандалии с носками

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Сандалии с носками на мужчинах уже не являются поводом для шуток, а считаются одним из модных трендов последних лет, рассказала NEWS.ru стилист Ольга Ким. По ее словам, чтобы соответствовать нынешней моде, нужно правильно подобрать наряд. В связи с этим стилист посоветовала носить спортивные или полуспортивными сандалии, а цвет носков должен совпадать с верхней одеждой — шортами, рубашкой, бейсболкой или панамой.

Я бы рекомендовала носить спортивные или полуспортивные сандалии с носками в дополнение к модному аутфиту. Это могут быть костюмы, шорты и рубашка из одной ткани с бейсболкой или панамой. Либо можно носить носки с модными так называемыми дедушкиными сандалиями, сандалиями рыбака. Это должны быть носки правильного цвета, совпадающие с образом, желательно полуспортивные, — отметила Ким.

Стилист отметила, что носки с сандалиями идеально дополнят женский образ. Например, этот аксессуар подойдет под платья в стиль аниме, ярусные платья с завышенной талией или платья с воротником.

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