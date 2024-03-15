Стилист раскрыла трендовые цвета в одежде Стилист Скороходова: нежно-голубой цвет будет в тренде в 2024 году

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Одним из самых трендовых цветов в одежде в 2024 году будет нежно-голубой, уверена стилист Анна Скороходова. В беседе с «Москвой 24» эксперт подчеркнула, что данный оттенок красиво смотрится, легко интегрируется в весенние и летние образы, а также может заменить классический белый цвет.

Сегодня мне кажется наиболее популярным нежно-голубой. Это действительно очень красивый оттенок, который легко интегрируется в весенне-летние образы и заменяет классический белый цвет, — пояснила эксперт.

Также стоит обратить внимание на лавандовый. Он подойдет в виде базы для всего образа или акцента. Актуальны и зеленые оттенки. Стилист особенно выделила травянистый и фисташковый. По ее словам, можно также присмотреться к оттенку под названием «мед с молоком», который выглядит как разбавленный желтый. Скороходова советует использовать его в многослойных образах с белыми кроссовками и сумками классических форматов. Альтернативой черному в этом сезоне выступает коричневый. Кроме того, в тренде будут вишневый, бордо и металлик.

Скороходова ранее рассказала, что женщины старше 40 лет могут позволить себе мини-юбки и шорты, возрастных ограничений на эти предметы гардероба нет. По ее словам, главное при этом — трезво оценивать свою фигуру.