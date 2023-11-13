Стилист раскрыл, какие женские стрижки будут в тренде зимой Стилист Ларионов: зимой в тренде будут стрижки «бикси» и короткий боб

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Зимой в тренде будут женские стрижки бикси и короткий боб, рассказал стилист Никита Ларионов. В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметил, что боб с абсолютно ровным срезом позволит подчеркнуть рельеф лица и вытянуть овал благодаря четким линиям. Стрижка бикси, по его словам, является смесью боба и пикси и отлично подходит для вьющихся волос.

Бикси получилась из знакомых всем боба и пикси и представляет собой идеальный микс из этих двух классических стрижек. Длиннее, чем пикси, но слишком короткая для боба, эта небрежная стрижка покорила все сердца в этом сезоне. Особенно хороша данная форма для вьющихся волос, — отметил стилист.

Кроме того, в моде будут каскад и его вариации. Ларионов посоветовал подобрать правильные средства для домашнего ухода — тогда стрижку даже не придется укладывать. Он уточнил, что динамика и движение только подчеркивают такую прическу. Стилист добавил, что также можно обратить внимание на очень короткие стрижки и ровный срез с четким пробором.

Трихолог Юлия Галлямова ранее предупредила, что мыло имеет щелочной pH, который вредит коже головы и волосам. По словам специалиста, использовать его для мытья головы категорически не рекомендуется.