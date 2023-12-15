Стилист поделилась лайфхаками, как не разориться на распродажах Стилист Голышева: на распродажах лучше выбрать онлайн-шопинг и ограничить бюджет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы не потратить все деньги на рождественских распродажах и при этом совершить все необходимые покупки к празднику, необходимо отдать предпочтение онлайн-шопингу, а также ограничить бюджет, рассказала в беседе с LIFE.ru стилист-имиджмейкер Евгения Голышева. По ее словам, предварительное изучение предложений на сайтах любимых брендов поможет сэкономить и деньги, и время.

Самый банальный совет по экономии во время распродаж — ограничить бюджет, — посоветовала эксперт.

По ее словам, если взять на шопинг определенную сумму и оставить дома кредитную карту, то нанести удар «очередной сумкой» по семейному бюджету не получится.

Также, по словам стилиста, благодаря шопингу с четким маршрутом покупатель сможет избежать незапланированного посещения посторонних магазинов и не тратить время на долгие примерки. Следуя списку, можно потратить на покупки всего пару часов, сэкономив при этом приличную сумму. Кроме того, существует правило, что лучше взять одну хорошую вещь, чем десять сомнительного качества, поэтому стоит обратить внимание на акции, проводимые люксовыми брендами с товарами премиум-качества.

Ранее психолог Алина Максимова рассказала, что людям, склонным к шопоголизму, лучше ходить в магазины со списком. А прежде, чем писать его, нужно провести ревизию гардероба и косметички.