Стилист назвала главные тренды грядущей зимы Стилист Ким назвала укороченные свитеры и «папины» джинсы главными трендами в одежде зимой

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Предстоящей зимой в тренде будет мода 2000-х годов, актуальными станут вещи со слегка заниженной посадкой, кроп-кардиганы, укороченные свитеры, заявила стилист Ольга Ким в беседе с NEWS.ru. По ее словам, еще двумя тенденциями станут переходы к длине макси и от мом-джинсов к «папиным».

Сейчас более актуальны джинсы прямого кроя либо джинсы с клешем от бедра. Также актуальны джинсы с клешем от колена. Я бы рекомендовала обратить внимание на так называемые папины брюки — брюки мужского кроя, широкие от бедра а-ля брюки от мужского костюма. Модный фасон — брюки-леггинсы с расширением внизу, сверху они идут плотно облегая и расширяются от колена, внизу могут быть небольшие разрезы, — рассказала Ким.

Тенденция макси актуальна зимой и для платьев. Стилист посоветовала носить твидовую юбку и пиджак из такой же ткани, также в тренде будет сочетание костюма с юбкой.

Из трикотажа продолжают быть актуальными объемные свитеры с оверсайз-посадкой, вязаные трикотажные жилеты, водолазки с достаточным облеганием, кардиганы, которые сильно облегают и можно их носить в качестве топа. Например, это может быть нижний слой под пиджак, — добавила Ким.

Самая модная обувь этой зимой — укороченные угги, их можно носить с широкими джинсами, облегающими леггинсами, с виду это похоже на полуспортивный стиль. Как подчеркнула собеседница, сверху на леггинсы натягиваются высокие спортивные носки, чтобы они были видны. Из обуви этой зимой еще подойдут дутики, зимние кроссовки и ботинки челси на достаточно объемной подошве. Что касается пуховиков, то выбирать стоит свободные прямого кроя: они могут быть средней длины или максимальной, практически до пола.

Ким рассказала, что зимой в тренде останутся яркие цвета (красный, яркий фиолетовый, оранжевый, розовый, зеленый, синий), также набирают обороты аксессуары в цвете металлик.

Можно комбинировать темно-синие джинсы с ярким свитером, например, красным или со свитером цвета фуксия. Также актуальны аксессуары в цвете металлик, это может быть обувь, сумка. Сейчас этот тренд набирает обороты. Кроме трендовых цветов, всегда актуальны базовые: молочный, бежевый, темно-синий, коричневый, зимой всегда отлично заходит бордовый цвет, — подытожила она.

Ранее стилист и телеведущий Владислав Лисовец заявил, что каждый житель мегаполиса должен иметь в своём гардеробе две вещи, которые помогут адаптироваться к перепадам температуры зимой. Речь идет об очень тонком пуховике и большом массивном шарфе.