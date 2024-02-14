Стилист дал советы по сочетанию золота и серебра в одном образе Стилист Маер: при сочетании золота и серебра лучше ориентироваться на минимализм

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сочетание золота и серебра в одном образе является оригинальным стилистическим приемом, при применении которого лучше ориентироваться на минимализм, рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» модельер и дизайнер Наз Маер. По его словам, это будет наиболее беспроигрышным вариантом для создания эффектного образа.

Как рассказал стилист, следует отдать предпочтение простым и лаконичным формам без дополнительного декора. Тогда кольца, серьги или цепочки будут смотреться выигрышно и украсят образ.

Кроме того, по словам дизайнера, необходимо отказаться от винтажных украшений: они выглядят довольно специфично и утяжеляют любой образ, а их микс — тем более. Однако, чтобы внести в образ интересное разнообразие, можно использовать двухцветные украшения из золота и серебра. Например, двухцветные серьги станут звеном, объединяющим другие детали: цепочки, кольца, кулоны.

Также Маер предложил выбирать одну и ту же модель в золоте и серебре или украшения с объединяющими деталями: плетением, формой, одинаковыми подвесками и т. д. Подобный метод создает единый стиль в образе, так как ни золото, ни серебро не перетягивают на себя все внимание.

Еще одним удачным способом сочетать золото и серебро в образе является правило «простое и сложное», когда непростые по стилистике украшения соседствуют с максимально лаконичными аксессуарами. А высшим пилотажем при создании роскошного образа эксперт назвал сочетание не двух, а трех металлов. Например, к обычным золоту и серебру можно добавить розовое золото, которое выступит «разгрузочным звеном», гармонизирует образ и расставит акценты по своим местам.

Ранее стилист Анна Скороходова порекомендовала не сочетать черный цвет и нежные оттенки в одном наряде. Эксперт пояснила, что в одежде должны присутствовать равноправные цвета. По ее словам, образ, где одновременно есть черные и нежные вставки, будет смотреться нелепо и блекло.