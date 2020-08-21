Степашин посоветовал Кикнадзе «идти в другое место» после слов о фанатах

https://static.news.ru/photo/f1e48582-e487-11ea-8cc2-fa163e074e61_660.jpg Василий Кикнадзе Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Член попечительского совета общества «Динамо» Сергей Степашин раскритиковал руководство «Локомотива» за заявления о фанатах клуба. Он посоветовал Василию Кикнадзе заняться «чем-то другим».

Футбол, театр и кино — для зрителей. Повторю ещё раз: футбол — для болельщиков. Если они тебе не нужны, иди в другое место, — цитируют Степашина «Известия».

Таким образом Степашин прокомментировал «общение» Кикнадзе с фанатами «Локомотива». Кроме того, он раскритиковал «Локомотив» за фактическое увольнение руководством клуба тренера Юрия Сёмина.

Так вести себя нельзя. Кто-то чего-то не понимает, — сказал Степашин.

Ранее Кикнадзе рассказал, почему показал средний палец болельщикам своей команды во время матча 28-го тура Российской премьер-лиги против «Уфы». Когда ему начали опровергать наличие нецензурной лексики в кричалках, он заявил, что они просто её не слышали. После отставки Юрия Сёмина одними из популярных кричалок болельщиков стали «Увольняй Кикнадзе из клуба» и «Распил бабла».

Как писал NEWS.ru, бывший тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин обратился к генеральному директору московской команды Василию Кикнадзе, заявив, что тот должен уйти со своего поста. Специалист отметил, что Кикнадзе должен покинуть свой пост самостоятельно, так как такое неуважение к болельщикам недопустимо и «опасно для футбола».