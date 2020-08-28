Стебунов заявил, что не намерен брать на себя вину за ДТП с Ефремовым

https://static.news.ru/photo/c27857ee-eaca-11ea-a7e8-fa163e074e61_660.jpg Иван Стебунов Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Актёр Иван Стебунов заявил, что никому не позволит пытаться переложить на него вину в смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. С первых же дней, когда только начали расползаться подобные слухи, он заявлял, что не был за рулём внедорожника.

Такие утверждения появились после того, как один из свидетелей защиты заявил, что видел на водительском месте молодого брюнета в серой футболке и тёмной жилетке. Однако тогда артист подозрения отверг.

Сейчас, когда слухи о причастности Стебунова снова стали набирать популярность, он заявил журналистам НТВ, что «если кому-то очень хочется переложить всю вину на него, он будет вынужден защищаться».

Впрочем, Стебунов и его супруга модель Елена Власова — не единственные, кто оперативно приехал на место ДТП. Там, как отмечает телеканал, также были замечены актёры Сергей Гармаш и Никита Высоцкий.

Ефремова обвиняют в смертельном ДТП в центре Москвы, авария произошла вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.

Известно, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств. Актёр был помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Однако он отказался признавать вину в ДТП, так как не помнит, был ли за рулём, и полагает, что сидел на пассажирском сиденье.

Ранее, как писал NEWS.ru, Стебунов рассказывал, что приехал на место происшествия, направляясь к своему товарищу, чтобы отвезти его к врачу, который должен был «прокапать» Ефремова после очередного запоя.